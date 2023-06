Hierdoor kun je indirect hoofdpijn krijgen door airco

De airco is de laatste jaren niet meer weg te denken, vooral niet tijdens een hittegolf in ons normaal zo koude kikkerlandje. Ook thuis wint de airco terrein. Bijna een op de drie huishoudens (29 procent) heeft in zijn woning airconditioning. In 2021 was dit nog een op de vijf (19 procent), blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Diezelfde verkoelende airco veroorzaakt ook hoofdpijn, claimen sommige mensen. Is dit nu een fabel of een feit?

Hoofdpijn door droge lucht

,,Het is echt een fabel dat je van airconditioning zélf hoofdpijn kunt krijgen”, valt Waiel Alkhateeb, kno-arts en somnoloog bij Haaglanden Medisch Centrum (HMC) direct met de deur in huis. ,,Wel kan airco de lucht droger maken, waardoor klachten kunnen ontstaan. Zoals een droge neus, keel, soms een gevoel van verkoudheid of een loopneus. Dit komt doordat het slijmvlies van de neus als een soort verdedigingsmechanisme reageert op de droge lucht. Dit kan resulteren in een verstopte neus, loopneus en druk op de bijholten (links en rechts naast de neus). Door dat laatste kun je ook hoofdpijn ervaren.”

Een airco alleen veroorzaakt dus geen hoofdpijn, maar symptomen die ontstaan door de droge lucht kunnen op hun beurt wél voor hoofdpijn zorgen. Ook kun je hoofdpijn krijgen wanneer je van een warme temperatuur naar een koude omgeving gaat. ,,De bloedvaten reageren op deze temperatuursverandering door samen te knijpen”, licht de kno-arts toe. ,,Ook de bloedvaten rondom de neus en schedel reageren zo, waardoor je hoofdpijn kunt krijgen. Het is een beetje te vergelijken met een brainfreeze, waarbij je hoofdpijn ervaart na het nuttigen van zeer koude dranken of voedsel, zoals een ijsje.”

Dokter Rutger legt uit wat de verschillende soorten hoofdpijn zijn (video):

Idealiter maximaal 8 graden verschil

Standje ‘diepvries’ is volgens de kno-arts niet nodig om af te koelen. Het is volgens hem beter én gezonder om de temperatuur binnen niet te ver af te laten wijken van de temperatuur buiten. Idealiter niet meer dan 8 graden Celsius verschil tussen buiten- en binnenlucht. Daardoor wordt de lucht ook niet te droog. Hij haalt een Amerikaans onderzoek uit het begin van deze eeuw aan. Alkhateeb: ,,Het onderzoek liet zien dat een onevenwichtige kwaliteit van lucht in bijvoorbeeld kantoren voor ongewenste klachten kan zorgen waaronder hoofdpijn. Houd het lekker koel, maar niet overdreven. En zet tussendoor het raam open of maak gebruik van een luchtbevochtiger.”

Let erop dat je airco schoon is

Beter nog: zet je airco uit indien het niet nodig is, ook ’s nachts, adviseert de kno-arts. Zet je hem toch aan? Let dan op dat de airco schoon is en jaarlijks gecontroleerd wordt. ,,Een oude, vieze airco kan meer deeltjes verspreiden die een reactie opwekken in je slijmvlies”, zegt Alkhateeb. ,,Hierdoor zal ook de kwaliteit van de lucht slechter zijn en daar kan je ook weer klachten van krijgen.”

Bepaalde doelgroepen zijn hier extra gevoelig voor, zoals mensen met astma en COPD die (extra) zuurstof nodig hebben. De kno-arts waarschuwt daarom dat deze mensen extra voorzichtig moeten zijn met het gebruik van airco's. Ook wijst hij erop dat mensen met allergieën op moeten letten dat de temperatuurverschillen niet te groot zijn en dat de lucht niet te droog is. ,,Mensen met zogeheten inhalatieallergenen zoals hooikoorts en huisstofmijt hebben een extra gevoelig slijmvlies”, vertelt de kno-arts. ,,Ook kun je met de circulatie allergenen langer in de lucht houden.”

Zalf of neusspray

Heb je toch de airco aangezet en door de droge lucht last van hoofdpijn? Dan heeft de kno-arts een aantal tips. Zoals neuszalf om het slijmvlies vochtig te houden, of neusspray om de reacties van het slijmvlies te dempen bij allergie. Een neusspray tegen allergie is op recept te verkrijgen.

Alkhateeb: ,,Daarnaast is voldoende water drinken belangrijk met warm weer, want goede hydratatie voorkomt hoofdpijn en uitdroging. Paracetamol bij een milde hoofdpijn door droge lucht is niet nodig. Je kunt het wel nemen als de hoofdpijn je beperkt bij je (dagelijkse) bezigheden.”

Last van hoofdpijn? Een aspirientje helpt, maar hoe weet dit medicijn waar precies in je lichaam hij moet zijn?: