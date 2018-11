Hilde schrijft boek over haar eetstoornis: ‘De anorexia was de baas in huis’

Astense klok geeft hoop aan kankerpa­tiën­ten

6 november UTRECHT/ASTEN - In Amerikaanse ziekenhuizen is het een traditie: het laten rinkelen van een scheepsbel zodra iemand genezen wordt verklaard van kanker. De 4-jarige Joris en zijn ouders halen dat ritueel nu naar Nederland. Ze overtuigen Koninklijke Eijsbouts uit Asten, die het Amsterdamse gezin helpt door belangeloos een speciale klok te maken. Dinsdag wordt die voor het eerst geluid in het Prinses Maxima Medisch Centrum in Utrecht.