Hoe blinde Richard een wedstrijd beleeft: ‘In mijn hoofd is Messi een soort dwerg’

De regen valt met bakken uit de lucht als Richard Koster zijn stok inklapt en met zijn goede vriendin Diolon van de Weijdeven (50) plaatsneemt op zijn vaste plek onder het afdak van het PSV-stadion in Eindhoven. Dit is vak F, de blindentribune, waar de ene helft slecht of niet ziet en de andere helft als begeleider optreedt. Beter hadden ze het niet kunnen treffen: linksonder in het vak, recht naast het doel. Diolon ziet de spelers het veld betreden; Richard kan het gras bijna ruiken.