Hoe ga je om met iemand in een rolstoel? Max geeft vijf tips

1. Ik ben geen meubelstuk wat je even opzij schuift

,,Ik ben nu 40 en ik zit sinds mijn 32ste in een rolstoel. Het is me een paar keer gebeurd dat mensen me gewoon opzij schoven, als een soort meubelstuk. Ik was in de Bristol en zat in een kledingrek te neuzen, toen een mevrouw mij gewoon opzij duwde. Ik werd echt woest.”