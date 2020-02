Hoe gevaarlijk is (overmatig) gebruik van antibiotica?

24 foto’s in Helmond, door kanker gekleurd

8:44 HELMOND - Titel: Een sterk staaltje. Ondertitel: Bijna gesloopt, toch overeind gebleven. Op de foto van Peter Verberne staat de bekende Helmondse kraanbaan van Slits, in volle glorie: het robuuste werktuig van weleer straalt in de zon en steekt af tegen een wolkeloze hemel. De foto is symbolisch. Verbernes vrouw herstelde van borstkanker.