Hoe je met meditatie meer grip op gedachten en emoties krijgt

Morgen is het Wereld Meditatiedag. Waarom is zo'n dag belangrijk, hoe doe je het goed en welke voordelen kan mediteren opleveren? We vroegen het aan drie meditatie-experts.

,,De grootste voordelen hebben te maken met controle over je geest en minder hectiek in je hoofd”, stelt Sayf Jabbar, life- en stressmanagementcoach en oprichter van MindBlossom. Zo kan mediteren helpen bij het reguleren van onze emoties en stelt het ons beter in staat om gevoelens van stress en angst een plekje te geven.

,,Bij mensen die consistent mediteren is duidelijk te zien dat de bloeddruk en de hartslag dalen. De stresshormonen en neurotransmitters gaan zich anders gedragen. Er wordt meer melatonine aangemaakt, waardoor je makkelijker in slaap komt”, zegt Michael Pilarczyk, mindset- en mindfulnesscoach en oprichter van de app Meditation Moments. ,,Meditatie heeft vaak hetzelfde effect als medicatie die wordt voorgeschreven voor mensen met slaapproblemen of AD(H)D. Het helpt je de prikkels van buitenaf te reguleren.”

Quote Het kan juist ook voorkomen dat je onprettige gevoelens en gedachten tegenkomt Gerjan Schoemaker

Voor Gerjan Schoemaker van Meditatie Instituut Nederland heeft meditatie een diepere betekenis. ,,Mensen beginnen vaak met meditatie om te ontspannen, om een klacht op te lossen of beter te presteren. Maar het hoeft helemaal niet zo te zijn dat je je er direct beter door gaat voelen. Door de aandacht naar binnen te keren kan het juist ook voorkomen dat je onprettige gevoelens en gedachten tegenkomt, die je normaal uit de weg zou gaan. Het is dan goed om aan de slag te gaan met deze gevoelens en gedachten. Als je door meditatie tot diepere inzichten komt, kun je tot blijvende verandering komen. Dan ga je het leven anders ervaren en wie weet ook anders met bepaalde situaties omgaan.”

Grip op gedachten en emoties

Jabbar begon zelf met transcendentale meditatie, elke dag 20 minuten. Bij deze vorm van meditatie is het de bedoeling om in gedachten een woordklank - ook wel bekend als mantra - te herhalen, met als doel je lichaam en geest zo tot rust te laten komen dat alle stress uit je lichaam verdwijnt. ,,Je kiest een woord, zin of zelfs een combinatie van willekeurige letters die je nergens mee kunt associëren, en die gebruik je dan om je te focussen op je ademhaling. Ik gebruik woorden uit het Sanskriet, omdat ik de taal niet ken. Het heeft geen directe betekenis in mijn brein en doet me nergens aan denken. Dat woord gebruik je als vervanger van gedachten. Dat kun je ook doen door de dag heen, als je merkt dat je hoofd rust nodig heeft.”

Quote Door te mediteren kun je er op een gegeven moment zelfs voor kiezen om géén gedachten te hebben Sayf Jabbar

Mediteren kan volgens Jabbar ook helpen om meer bewustzijn te creëren als het gaat om welke gedachten je wel of juist niet goed doen voelen. ,,Door veel te oefenen kun je uiteindelijk steeds beter selectief omgaan met gedachten die ervoor zorgen dat je je slecht voelt. Op een gegeven moment kun je er dan zelfs voor kiezen om géén gedachten te hebben.”

Tips voor beginners

Zowel Schoemaker als Pilarczyk benadrukken dat het lastig kan zijn om in je eentje te beginnen. ,,Op eigen houtje is het voor veel mensen moeilijk om regelmatig mediteren vol te houden. Je weet van tevoren niet wat het mediteren losmaakt, een ervaren leraar kan je daarin begeleiden en helpen daarmee om te gaan.”

Volgens Pilarczyk hoef je om te mediteren niet urenlang stil te zitten. ,,Je kunt ook mediteren tijdens het wandelen. Het gaat erom dat je elke dag een paar momenten van rust pakt voor jezelf. Het helpt ook om iedere ochtend als je wakker wordt en elke avond voordat je gaat slapen tien keer langzaam diep adem te halen, dat kan ervoor zorgen dat je je weer bewust wordt van jezelf en zogezegd te gronden. Langzaam uitademen kan er tevens aan bijdragen dat gevoelens van stress verminderen.” Tot slot geeft Pilarczyk als tip mee: stel jezelf voor je gaat slapen de vraag: waar ben ik dankbaar voor vandaag? Dat geeft een positief gevoel om mee in slaap te vallen.”

