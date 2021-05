Hoe vaak moet je smeren? En nog 17 vragen over zonnebrand

Moet ik in mei al beginnen met smeren?

Afhankelijk van je huidtype is het verstandig om te smeren vanaf zonkracht 3, zegt dermatoloog Klara Mosterd van het Maastricht UMC+. ,,Dat kan al in april het geval zijn.’’ De zonkracht kun je vinden op sites als knmi.nl. Bovendien is je huid na de winter de zon ontwend, stelt huidonderzoeker Frank de Gruijl, verbonden aan de afdeling huidziekten van het LUMC. ,,Je verbrandt daardoor soms in het voorjaar sneller dan in de zomer.’’ Ook kan lentezon tot allergie leiden, te herkennen aan zwelling, bultjes en jeuk. ,,Bijna een op de vijf heeft daar in lichte mate last van.’’