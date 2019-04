‘Hoe vervelend autisme ook kan zijn, uiteindelijk ben ik er blij mee’

Keeper Joep de Groot bij CZ in punt van de aanval: ‘Ik vertrek met pijn in het hart, maar er wacht mij een andere mooie uitdaging’

28 maart EINDHOVEN - Als hockeyer speelt hij in het team Veteranen C van fusieclub Oranje-Rood als solide doelverdediger. Als nieuwe topman van zorgverzekeraar CZ zal hij vooral in de punt van de aanval moeten opereren. Vanaf 1 mei neemt Eindhovenaar Joep de Groot (48) het stokje over van de huidige CZ-bestuursvoorzitter Wim van der Meeren.