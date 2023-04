Hoeveel paaseitjes kan je per dag eten zonder aan te komen?

Op het werk, thuis of in de supermarkt: op dit moment lijken er wel overal paaseitjes te liggen. De verleiding is dan ook groot om daar iedere dag van te smullen. Maar hoeveel van die paaseitjes kan je eten zonder dat je er extra kilo’s voor in de plek krijgt? Diëtiste Sanne Mouha maakt de rekensom.

,,Tijdens de paasperiode is het voor veel mensen moeilijk om van de paaseitjes af te blijven”, lacht Mouha. ,,Bovendien is eentje geentje, waardoor je snel meer dan één paaseitje opeet. Als je af en toe eens enkele paaseitjes eet, is dat echt geen probleem. Het wordt pas problematisch als je echt iedere dag het ene eitje na het andere begint binnen te proppen. Chocolade heeft door de suikers en vetten een verslavend karaker. De kans is daardoor groot dat je ook na Pasen nog een grote drang hebt naar iets zoets. Je vervang de paaseitjes dan snel door iets anders.”

Is het ene paaseitje ongezonder dan het andere?

Welke kleur een paaseitje heeft, zal weinig impact hebben op het aantal calorieën. ,,Het is niet zo dat een puur eitje veel gezonder is dan een wit eitje. Hetzelfde geldt voor de vulling trouwens. Of je nu een neemt met of zonder, het verschil in calorieën zal verwaarloosbaar zijn. Het enige waar je op moet letten is de grootte van het eitje. Als je vier grotere eieren van bijvoorbeeld Leonidas opeet, zal dat een grotere impact hebben dan vier kleinere eitjes van Milka.”

Hoeveel eitjes kan je eten voordat je één kilo bijkomt?

,,Om één kilo bij te komen, moet je gemiddeld zo’n 7.000 calorieën extra verorberen”, legt Mouha uit. Dat komt bovenop de calorieën die je normaal eet”, zegt Sanne. ,,Eén klein paaseitje bevat ongeveer 40 calorieën. Je moet er dus al ongeveer 175 eten als je op één dag één kilo wil bijkomen. Dat is een heel groot aantal, en compleet onrealistisch. Daarom berekenen we het beter in een periode van één maand", lacht Mouha. ,,Als je dit zou doen: komt het neer op zes paaseitjes per dag. Als je gedurende 29 dagen zes paaseitjes per dag eet, zal je gewicht met één kilo toenemen. Dat gebeurt dus een pak sneller dan je zou denken.”

,,Mijn tip is om heel bewust om te gaan met paaseitjes. Eet ze niet als je bijvoorbeeld aan het werken bent, of als je tv aan het kijken. Dan heb je amper een idee hoeveel je aan het eten bent, en zullen de calorieën sneller optellen. Het is beter om er écht van te genieten. Verwen jezelf bijvoorbeeld met een paaseitje door het bij je koffie te drinken, of neem het mee naar het werk als extraatje voor na de lunch. En wil je er toch meerdere na elkaar eten? Neem er dan gewoon van iedere kleur eentje. Zo blijft het aantal eitjes toch wat beperkt. Het belangrijkste is dat je er bewust van geniet en dat je ze niet hersenloos naar binnen werkt. Daar zijn ze ook te lekker voor, niet?”