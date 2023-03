Hollywoodsterren zweren hierbij om rimpels te voorkomen: 'Noemen het ook wel facelift zonder botox’

met video Hij staat altijd aan en werkt 60 uur per week: Wouter is één van de twaalf kinderhart­chi­rur­gen van ons land

Een walnoot, groter is het hartje vaak niet dat Wouter van Leeuwen moet opereren. Van Leeuwen is kinderhartchirurg, van wie Nederland er slechts twaalf telt en waarvan net is bepaald dat ze alléén in Rotterdam en Groningen gaan werken. Gemiddeld zien deze artsen om de andere dag zo’n breekbaar leventje, vaak nog geen maand oud, in hun operatiekamer. ,,Ik probeer de emoties naar de achtergrond te laten verdwijnen.”