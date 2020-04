Honderdduizenden patiënten wachten op behandeling, gefaseerde opstart reguliere zorg

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die de cijfers maandag bekendmaakt, is het belangrijk dat gezondheidsschade en wachttijden worden voorkomen. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid is met zorgaanbieders afgesproken dat de reguliere zorg in ziekenhuizen gefaseerd weer op gang moet komen.



Niet iedereen kan direct terecht. Mensen met de meest urgente zorgvragen moeten als eerste in het ziekenhuis terechtkunnen. De focus ligt in de eerste plaats op de meest noodzakelijke ziekenhuiszorg en wordt dan geleidelijk verbreed. Vanaf komende week vindt verder overleg plaats met de overige zorgsectoren, zoals thuiszorg en ggz.