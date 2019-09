Hoogleraar strijdt door voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

Bekkers, die werkt in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, is nu benoemd tot hoogleraar aan de universiteit van Maastricht en zal die positie gebruiken om deze strijd met nog meer kracht voort te zetten. ,,De titel hoogleraar geeft meer gewicht aan mijn boodschap'', zegt Bekkers, die als gynaecoloog wel verbonden blijft aan het Cathrien. ,,Als ik het verzoek krijg om deel te nemen aan een discussie in een talkshow op televisie, stap ik direct in de auto.‘’



Zijn leerstoel in Maastricht is 'preventie van gynaecologische kanker'. Bekkers heeft grote moeite met zogenaamde 'anti-vaxers' die op grond van dubieuze informatie tegen vaccinatie voor het HPV-virus zijn. Er gaan op internet verhalen rond over bijwerkingen zoals chronische vermoeidheid, autisme en zelfs overlijden. ,,Ze zeggen bijvoorbeeld dat tien meisjes zijn overleden na vaccinatie. Dat woordje 'na' is belangrijk. Als het gaat om een miljoen meisjes die zijn gevaccineerd is dat aantal van tien niet veel. Die meisjes kunnen zijn overleden omdat ze van de trap zijn gevallen of onder de tram kwamen. Dus door iets heel anders dan vaccinatie.''