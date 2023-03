Huisarts Mirjam (48) leeft niet lang meer, maar blijft terminale patiënten helpen

met video Hollywood­ster­ren zweren hierbij om rimpels te voorkomen: 'Noemen het ook wel facelift zonder botox’

Hollywoodsterren zweren erbij om rimpels te voorkomen en op YouTube vliegen de video’s je om de oren: Face Yoga is populair. Je kunt sinds kort ook in een yogastudio in Den Haag terecht om in een groep gekke bekken te trekken.