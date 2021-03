Huisartsen schrijven nog steeds onbewezen coronamedicijnen voor, inspectie start onderzoek

Inbraakge­voe­li­ge sleutel­kast­jes maken plaats voor digitale sloten in Helmondse zorgflats

9 februari HELMOND - Wie kent ze niet, de sleutelkastjes in of soms ook buiten de hallen van appartementencomplexen? Handig voor oudere bewoners die vaak niet meer zelf de deur kunnen opendoen, terwijl hulpverleners er wel naar binnen moeten. Maar ze zijn ook inbraakgevoelig. In Helmond maken ze daarom plaats voor digitale sloten voor bewoners en hulpverleners.