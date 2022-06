Huisartsenpost te vaak gebeld terwijl het géén noodgeval is: ‘Keelpijn is echt geen spoed’

Spoed of geen spoed, dat is iedere keer weer de vraag bij Huisartsenpost de Limes in Leiderdorp die werkt voor de regio duin en bollen, Leiden, Leiderdorp en Alphen.



Zo’n post die alleen buiten kantooruren open is, is er voor noodgevallen. Toch worden de hulpverleners aan de telefoon te vaak gebeld over klachten die kunnen wachten. ,,Daarmee wordt de lijn bezet gehouden voor echte spoedgevallen”, zegt directeur/bestuurder Gos de Vries.