Ic-verpleegkundige en oud-coronapatiënt Cor (60) zingt lotgenoten hoop toe en deelt zijn verhaal met de wereld

De wereld ziet er even heel anders uit als ic-verpleegkundige Cor de Koning (60) in maart 2020 zelf op de intensive care belandt met Covid-19. Na maanden revalideren is Cor nagenoeg hersteld: hij loopt weer, hij werkt weer en zijn stem is terug. En dat is maar goed ook, want gewapend met zijn gitaar geeft hij nu andere coronapatiënten serenades aan het bed. Op LinkedIn deelt hij zijn verhaal. ,,Ik kan als voorbeeld dienen dat zingen na corona mogelijk kan zijn.”

Cor de Koning ontving deze week honderden reacties toen hij een video op LinkedIn deelde waarop te zien is hoe hij een muzikaal hart onder de riem steekt van een coronapatiënt. ,,Ik probeer hun pijn iets draaglijker te maken”, vertelt hij met de stem die inmiddels al honderden patiënten heeft toegezongen.

Daar begon Cor mee in 2018, ver voordat corona de ziekenhuizen teisterde. ,,Ik raakte in gesprek met een mevrouw op de hartbewaking. Zij speelde vroeger ook gitaar en vroeg of ik een stukje voor haar wilde spelen.” De volgende dag bracht Cor zijn gitaar mee naar zijn werk. De vrouw voelde zich zo gesteund door de privéserenade dat ze Cor een gitaar cadeau deed. ,,Die staat nu altijd in het apparatuurhok van het Rijnstate Ziekenhuis.”

Volledig scherm Cor tijdens zijn werk. © Eigen foto

Zelf op de ic

Als het even kan, pakt de ic-verpleegkundige de gitaar op om mensen toe te spelen. Inmiddels kun je ongeveer ieder nummer bij hem aanvragen. ,,Ik speel alles. Van Bach tot U2.” Dat was in maart 2020 wel even anders. De intensive care loopt dan zo vol, dat hij geen tijd meer heeft voor zijn muzikale odes. De ic-bedden zijn gevuld met coronapatiënten, in buikligging, aan de beademing. Niet veel later ligt Cor er ook zo bij in een ziekenhuis even verderop.

Van zijn dagen daar weet hij niet veel meer. ,,Ik zat onder de sederende middelen. Wel herinner ik me dat ik niet bang was. Ondanks de tracheostoma (het beademingsbuisje, red.), de sondevoeding en de deliriums. Ik leefde met de dag.” Voor zijn familie was die tijd heel zwaar. ,,Mijn vrouw leefde in continue angst dat er iets met mij zou gebeuren. Ieder telefoontje was een kans op slecht nieuws.”

Volledig scherm Cor lag zelf ook op de ic. © Eigen foto

Een hart onder de riem

Na maanden revalideren, kan Cor weer lopen, werken én praten. Want ook zijn stemgeluid was wekenlang weg. Inmiddels is hij weer de oude en weet hij als geen ander wat de mensen op zijn afdeling doormaken. ,,Ik snap hun onzekerheid en ken hun enge dromen. Maar ook weet ik nu veel beter wat hun omgeving doormaakt”, vertelt Cor begripvol. Het is dan ook extra bijzonder dat hij de laatste maanden zijn gitaar weer op kan pakken, om oud-coronapatiënten een hart onder de riem te steken. ,,Zodra mensen na corona weer negatief testen, kan ik bij ze met mijn gitaar. Ze hebben nog een lang herstelproces voor zich en het is fijn dat ik hun pijn iets kan verzachten.”

Cor kijkt naar wat mensen nodig hebben. Wat is hun leeftijd? Zou een nummer uit de jaren 70 goed aanslaan? Of is het meer iemand voor een klassiek stuk? Dan begint hij met spelen. ,,Mijn muziek maakt veel los in mensen. Voor sommigen biedt het troost, bij anderen brengt het mooie herinneringen terug en weer anderen verbindt het met hun bezorgde familieleden.” Ook kan het voor mensen een afleiding zijn van alle klinische piepjes, die ze de hele dag om zich heen horen. ,,Het brengt je even ergens anders.”

Volledig scherm Cor tijdens zijn werk. © Eigen foto

Hoop

Afgelopen week bood Cors muziek iemand weer iets heel anders: hoop. Op de ic lag een oud-coronapatiënt die precies hetzelfde ziektebeeld als Cor had laten zien. ,,Hij zong al jarenlang in een koor en was bang dat nooit meer te kunnen.” Totdat Cor zijn gitaar pakte en een nummer voor de man zong. ,,Het Land van Maas en Waal, van Boudewijn de Groot. Deze man kwam daar vandaan en ik wist dat het zou aanslaan.” Maar wat niemand had verwacht, was dat de nog zwakke man vanuit zijn ic-bed mee begon te zingen. Een ‘heel bijzonder en emotioneel moment’, volgens Cor.

Met toestemming deelde Cor een video van het tafereel met de familie van de patiënt en zijn eigen LinkedIn-connecties. ,,De familie was helemaal van slag. Dit bood hoop.” Ook op sociale media stromen de liefdevolle reacties binnen. ,,Ik had nooit verwacht dat het zo veel teweeg zou brengen”, geeft Cor bescheiden toe. ,,Maar het doet me heel goed.”

Binnenkort pakt hij zijn gitaar dan ook weer op om via stichting MuzIC zijn werk voort te zetten in ziekenhuizen door het hele land. Zo blijft oud-coronapatiënt Cor energie, troost en hoop verspreiden aan de bedden van lotgenoten. ,,De cirkel is rond”, besluit hij.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.