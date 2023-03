Iedere maatschappij krijgt de jeugd die zij verdient

Lisans ‘supervader’ was twee keer bijna dood, nu vecht hij elke dag om zijn oude leven terug te halen

Hij viel van zijn fiets, klapte op straat en lag drie weken in coma. Sindsdien is de vader van Lisan Mutsers uit Utrecht één van de vier miljoen Nederlanders die leven met een hersenaandoening. ,,Mijn sterke papa vecht nog iedere dag. Ik hoop dat het hem lukt om weer gewoon gelukkig te zijn”, vertelt Lisan in aanloop naar de ‘brain awareness week’ van de Hersenstichting.