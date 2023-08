Ik heb een tennisarm. In hoeverre mag ik daarmee bewegen?

Beginnende dementie uit zich bij iedereen anders: op deze 10 dingen kun je letten

Het overkomt ons allemaal: we kunnen niet op iemands naam komen of zijn vergeten waar we onze sleutels hebben gelaten. Wie denkt steeds vergeetachtiger te worden, vreest soms meteen het ergste: word ik dement? Biomedisch wetenschapper Liesbeth Aerts vertelt wanneer vergeetachtigheid onschuldig is en wanneer het zorgwekkend wordt: ,,De eerste symptomen zijn vaak heel subtiel en bij iedereen anders.’’