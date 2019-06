'Ik heb 'thinprivilege', maar wil toch iets zeggen over overgewicht’

Video Pijnstil­ler oxycodon verslaven­der dan heroïne: Dirk eindigde als ‘junk’

9:49 Hij was net vijf jaar volledig clean van alcohol en drugs toen Dirk Habraken uit Eindhoven door zijn rug ging. Dankzij het middel dat hij toen van zijn dokter kreeg, oxycodon, was hij in één klap terug bij af. Wat daarna volgde was een hel.