Ik merk dat mijn man en ik erg verschillen: zijn we wel een goede match?

Als partners merken dat ze enorm verschillen, kan dat tot ergernissen leiden. Waar het dan om draait, is de vraag of je je nog veilig bij elkaar voelt, zegt relatietherapeut Jean-Pierre van de Ven. In deze rubriek beantwoordt ons panel van deskundigen elke week een lezersvraag over voeding, gezondheid of relaties.

Van de Ven: ,,Mensen met relatieproblemen voelen vaak dat ze uit elkaar zijn gegroeid. Ze vertellen me dan dat ze enorm verschillen van hun partner. Die verschillen hebben ze soms pas na jaren ontdekt.

Nou kan het best zijn dat je man jarenlang toneel heeft gespeeld of dat hij zich gaandeweg heeft ontwikkeld van een lieverd tot een lamzak. Het kan natuurlijk ook zijn dat jij bent veranderd en dat je bent vergeten om je man mee te nemen in deze verandering. Als je bijvoorbeeld veel aan yoga doet en je man snapt daar geen biet van, heb je ook een probleem.

Quote Mensen met dezelfde houding voelen zich sterker tot elkaar aangetrok­ken

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat voor een goede match vooral dezelfde attitude belangrijk is. Een attitude is de houding die je hebt ten opzichte van de wereld. Deze houding is gebaseerd op vroegere ervaringen, op je overtuigingen en waarden. Mensen met dezelfde houding voelen zich sterker tot elkaar aangetrokken.

Je hechtingsstijl kan doorslaggevend zijn

Maar dat betekent nog niet dat hun relatie een succes zal zijn. Tevredenheid met je relatie en daarmee de kans dat je relatie blijft bestaan, wordt namelijk vooral bepaald door je hechtingsstijl. Dit is de mate waarin je je veilig voelt als je intiem wordt met een ander.

Daar kom je meestal pas na jaren achter. Daarom is de kans groot dat jullie niet zozeer verschillen in houding, als wel in hechting. En dat is goed nieuws. Want je hechtingsstijl kun je leren veranderen in relatietherapie.’’

Waarom blijft het ene stel trouw aan elkaar en het andere niet. Dat legt psycholoog Tila Pronk van de Tilburg Universiteit uit in deze video:

