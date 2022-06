‘Ik weet wat sperma is’, herhaalt de 7-jarige Willemijn uitbundig

Eén tekenbeet verwoestte op haar 11de het leven van Annemarie: ‘Voor altijd gekluis­terd aan een rolstoel’

Menigeen denkt dat je een tekenbeet oploopt in het bos of ander natuurgebied. Dat klopt, maar vlak de eigen tuin niet uit. Een op de drie beten vindt plaats in de tuin. In het Groene Hart is De Ronde Venen wat dat betreft koploper.

31 mei