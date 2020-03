Is je kind schermverslaafd? ‘Het gaat erom of het gedrag problemen veroorzaakt’

Buitenspel Joop Baudewijns schreef boek na PTSS: ‘Alle heftige verhalen hebben een oorzaak’

16 maart BERGEIJK - ,,Alle ellende in de wereld begint in je bovenkamer”, zegt ex-militair Joop Baudewijns (39). Depressies, angsten, PTSS (posttraumatische stress stoornis), negatieve emoties: het zit allemaal daarboven, in het hoofd. Hij kan het weten, want hij worstelde zelf tien jaar met PTSS, en belandde in een zeer zware depressie.