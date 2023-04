Jan (65) maakt van zijn uitvaart een laatste feestje, waar hij zelf nog bij is: ‘Een pre-matoriumparty’

Op zijn 65ste verjaardag, 3 april, hoorde hij het slechte nieuws: uitgezaaide slokdarmkanker. Zaterdag 22 april is zijn uitvaart al: omdat hij er dan als het goed is nog is. ,,Ik wil niet zomaar van deze aardkloot verdwijnen.”