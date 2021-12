Jan ramde bushokje na hartaanval: deze ‘engelen’ redden zijn leven

Update OM: zorgmede­werk­ster onthield zo’n 150 cliënten medicijnen, zes werden mogelijk ernstig ziek

Een 32-jarige voormalige zorgmedewerkster uit Maassluis wordt verdacht van het niet toedienen van medicijnen, terwijl dat wel had gemoeten. Zij zou jarenlang ruim 140 cliënten van een zorgorganisatie in Delft en acht patiënten in Den Haag medicatie hebben onthouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Zes cliënten hebben daardoor een ‘aanzienlijk risico op ernstige gezondheidsschade’ gelopen.

17 december