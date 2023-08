Janneke (24) is een half jaar clean: ‘Dankzij een docent gaf ik toe dat ik een probleem had’

Een jaar geleden viel Janneke Luijsterburg uit Roosendaal terug in de greep van haar verslaving. Nu is ze alweer bijna een half jaar clean. ,,Als ik nog jaren door was gegaan, zou ik niet weten waar ik geëindigd was.” Ze beschrijft haar ervaringen op social media. ,,Ik wil niet alleen de successen delen, maar ook de momenten dat het niet zo goed gaat.”

Luijsterburg was 16 jaar toen ze voor het eerst alcohol dronk. Ze kocht een fles rode zoete wodka en dronk deze in haar eentje op haar kamer op. ,,Ik voelde maar niks en bleef daarom drinken, tot ik een gevoel kreeg wat ik altijd al had willen ervaren.” Het bleef bij af en toe drinken, maar Luijsterburg merkte wel dat ze geen maat kon houden. ,,Ik kom uit een verslavingsgevoelige familie, de kans dat ik daar ook last van zou hebben was groot.”

Als ze begint op een nieuwe school, komt Luijsterburg in aanraking met cocaïne. Dit gaf haar nóg meer het gevoel waar ze zo naar hunkerde. Dan gaat het heel snel. ,,Ik dacht dat ik mezelf durfde te zijn, maar ik was een totaal andere versie van mezelf.” Als ze merkt dat het uit de hand begint te lopen, besluit ze te stoppen met haar opleiding en begint met een baan in een supermarkt - op de drankafdeling.

3MMC

Na een half jaar in de supermarkt gewerkt te hebben, schrijft Luijsterburg zich in bij een MBO-opleiding. Ze voelt zich daar erg onzeker en grijpt voor en tijdens schooltijd naar de drank. Ze is dan inmiddels 18 jaar, en mag zelf alcohol kopen. ,,Ik begon ook weer met cocaïne en heb daarnaast lange tijd 3MMC gebruikt. Dat was destijds nog legaal en goedkoop en daarom makkelijk te krijgen. Gelukkig is het inmiddels illegaal.”

Voor de buitenwereld lijkt ze goed te functioneren. ,,Ik ging naar school, had een baan en ik sprak met vrienden af. Althans, dat dacht iedereen. Eigenlijk was ik in mijn eentje aan het gebruiken buiten op een bankje.” Gelukkig is er een oplettende docent die ziet wat er aan de hand is en Janneke hierop aanspreekt. ,,Dankzij hem heb ik toegegeven dat ik een probleem had.”

Hulpverlening en herstel

Luijsterburg gaat de hulpverlening in, maar dat verloopt met vallen en opstaan. Het dieptepunt is als ze door de politie uit huis wordt geplaatst en een paar dagen in een gesloten opvang terechtkomt. Ze schrikt daar zo van, dat ze drie maanden clean blijft. ,,Ik deed het vooral voor mijn ouders en anderen om me heen. Eigenlijk voor iedereen behalve mezelf.” Ze valt weer terug in de verslaving, maar blijft de meetings wel bezoeken. Het keerpunt is als ze zich na de zoveelste avond de volgende dag weer niks meer kan herinneren. ,,Ik was er écht klaar mee en wilde stoppen voor mezelf.”

Social media

Luijsterburg deelt haar weg naar herstel op X (voorheen Twitter) en wil niks verbloemen. ,,Ik wil niet alleen de successen delen, maar ook de momenten dat het niet zo goed gaat. Anders lijkt het alsof mijn herstel één groot positief bad is.” Ze hoopt het taboe rondom verslaving te doorbreken, een weg naar herstel is mogelijk. Soms krijgt ze te maken met negatieve reacties. ,,Bijvoorbeeld als ik een mijlpaal deel en iemand schrijft: ‘Drink er vanavond eentje op’. Gelukkig zijn het over het algemeen vooral positieve reacties.” Ze wordt zelfs benaderd door ouders van jongeren met een verslaving, die aangeven dat ze hun kind beter snappen door haar. ,,Er zijn ook mensen die dankzij mij voor het eerst naar een meeting zijn gegaan. Dat vind ik zo tof aan social media.”

Niet mee rondlopen

Als ze iets zou willen meegeven aan anderen, is het dat mensen niet weg moeten lopen voor de gedachte dat ze verslaafd zijn. ,,Ik denk dat iedereen die verslaafd is, of denkt dat ze verslaafd zijn, dat diep van binnen wel weet.” Ze wil hen aansporen om hulp te zoeken bij de huisarts, een vriend, een ouder of wie dan ook. ,,Blijf er niet mee rondlopen en spreek uit dat je het gevoel hebt dat je niet meer zonder de middelen kan. Hoe eerder je erbij bent, hoe meer ellende je jezelf bespaart.”

