Je ontlasting zegt iets over je gezondheid: ‘Raak niet in paniek als je drol er één keer iets anders uitziet’

Moeder Kelly haalde Guus tijdens keizersne­de zelf uit haar baarmoeder: 'Heel speciaal'

22 december EINDHOVEN - Kelly Luttjeboer weet wat het is om een kind te krijgen via een keizersnede. De eerste twee keer haalde een arts de baby uit haar baarmoeder. Bij zoontje Guus deed de Eindhovense het zelf. Een primeur in deze regio. ,,Het viel eigenlijk reuze mee’'