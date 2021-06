Jerney (37) viel ruim twintig kilo af: ‘Niemand heeft mij ooit verteld dat ik te dik was, zelfs mijn man niet’

Jeroen (51) is directeur van 80 vakantie­par­ken. Maar toen hij kanker kreeg leerde hij wat écht belangrijk is in het leven

4 juni Jeroen Mol (51) kwam er op hardhandige wijze achter dat er meer in het leven is dan werken: hij kreeg darmkanker. Over de levenslessen die hij door zijn ziekte leerde, schreef hij een boek: ‘Dwars door alles heen’. Dat blijkt ook aan te slaan bij patiënten die worstelen met Long Covid.