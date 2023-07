Jeukende voeten: dit kun je aan zwemmerseczeem doen en zo voorkom je het

interview Zelfdes­truc­tie bij jongeren baart expert zorgen: ‘Er zit een boosheid in, naar zichzelf en naar de wereld’

Het aantal jonge meiden dat bewust te veel middelen als paracetamol inneemt, is flink gegroeid. Kinder- en jeugdpsychiater Bas Oude Ophuis ziet de impact in de kliniek waar hij werkt. Hij raadt ouders aan om te praten met de puber, hoe lastig dat soms ook is.