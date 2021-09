Jongerencoach Marijn deelt bericht van 13-jarige dochter die vriendin in nood uitlegt wat haar moeder voor werk doet

‘Ze heeft zeg maar ervaring met jeugdzorg en die shit. […] Ze snapt pubers zeg maar gewoon goed dus ja.’ Met die woorden probeerde de 13-jarige Floor een vriendinnetje in nood aan te moedigen eens in gesprek te gaan met haar moeder, jongerencoach Marijn (40). Marijn deelt de functieomschrijving in tienertaal op LinkedIn en de reacties zijn hartverwarmend én hilarisch.

Toen Marijn deze week een screenshot van een WhatsApp-gesprek van haar dochter Floor deelde, had ze geen idee dat het zo viral zou gaan. ,,Ik deel wel vaker dingen over mijn werk als onderwijsvernieuwer en jongerencoach op LinkedIn, maar meestal krijg ik een handjevol likes”, vertelt ze. Deze keer ontving ze binnen 24 uur vijfduizend likes en honderden reacties. Niet alleen vanwege het opvallende taalgebruik in haar gedeelde bericht, maar ook vanwege de liefdadigheid van haar dochter. ‘Wat een voorbeeld! Je mag trots op haar zijn’, klinkt het in de reacties.

Jeugdzorg en shit

Marijn probeert al jarenlang met haar bedrijf H3Lab het onderwijs te vernieuwen en daarmee het welzijn van jongeren te verbeteren. Marijns werkervaring komt mooi uit als dochter Floor contact krijgt met een meisje in nood. De vriendin in kwestie heeft een onveilige thuissituatie. Floor besluit te hulp te schieten. Op WhatsApp raadt ze de vriendin aan eens met haar moeder te gaan praten. ‘Zij werkt met jongeren die een niet zo chille thuissituatie hebben. Ze heeft zeg maar ervaring met jeugdzorg en die shit.’

Als Floor de berichten dinsdagavond aan Marijn laat zien, komt die niet meer bij om de manier waarop haar dochter haar werk uitlegt. Floor omschrijft haar als iemand met wie je kunt praten als je ‘je hart ff leeg wil maken bij een volwassene of zoiets’. Maar niet ‘zo’n psycholoog die aan een bureau in een kantoortje zit’. Marijn is iemand ‘die dan, I don’t know, met je belt of wandelt ofzo’ en ‘pubers gewoon goed snapt zeg maar’.

Nieuwe functieomschrijving

Marijn stuurt het bericht meteen door naar de coaches met wie ze werkt. ,,‘Dít wordt onze nieuwe functieomschrijving’, zei ik tegen ze.” Het bericht deelt ze ook op LinkedIn. Gewoon, om haar grappige, nieuwe functieomschrijving met de wereld te delen. Al gauw stromen de reacties binnen. ,,Mensen moeten lachen om het taalgebruik van mijn dochter en de treffende beschrijving”, vertelt Marijn.

Inspireren

Maar er gebeurt ook iets heel moois. ,,Uit mijn bericht werd ook een diepere boodschap gehaald”, legt ze uit. ,,Mensen zijn vooral trots op mijn dochter én trots op mij, omdat we bereid zijn iemand de hand toe te reiken als het even niet zo goed gaat.” Massaal laten mensen in de reacties onder het bericht weten bewondering te hebben voor Floor. ,,Mijn dochter kreeg er tranen van in haar ogen. Ze probeerde gewoon haar vriendin te helpen.” Achteraf is dat dan ook de boodschap die Marijn aan haar post wil verbinden. ,,Ik hoop mensen te inspireren. De wereld kan zo mooi zijn als er meer mensen zijn zoals mijn dochter.”

Volgens Marijn is dat ook hard nodig. ,,Ik zie dat er veel fout gaat in de jeugdhulpverlening”, legt ze uit. Jongeren in nood komen bij instanties terecht waar een persoonlijke aanpak vaak ontbreekt. Aandacht voor hoe het écht met ze gaat, is er niet, volgens Marijn. ,,Vaak is het dan: ga maar met deze instantie praten. De wachtlijst is vier maanden. Succes met je leven tot dan.” Om die reden probeert Marijn vanuit het onderwijs meer aandacht te genereren voor hoe het echt met jongeren gaat.

Vrijblijvend je hart luchten

Maar ondertussen wil ze met haar LinkedIn-post laten zien dat we ook zélf iets kunnen doen voor jongeren in nood. ,,Vraag eens aan elkaar hoe het gaat. Denk je dat iemand in de knoop zit? Bied een helpende hand, zoals mijn dochter dat deed.”

Of je wel of geen ervaring in hulpverlening hebt, maakt niet uit, volgens Marijn. ,,Vrijblijvend je hart luchten bij iemand als het even niet goed gaat, kan al heel veel doen”, legt ze uit. En dat is dan ook precies wat de vriendin van haar dochter deze week bij haar komt doen. ,,Gewoon een kopje thee, een gesprek. En dan zien we wel.”

