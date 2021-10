Jorrits jongste patiënt met Parkinson is 28 jaar oud: ‘Snelst groeiende hersenziekte wereldwijd’

Parkinson, is toch de ziekte van trillende handen en oudere mensen?

,,Het is zoveel meer! Ten eerste is 10 procent van de mensen die het krijgt onder de 50 jaar. Mijn jongste patiënt was 28 en één van mijn beste vrienden heeft de diagnose net gekregen. Hij is 53. En Parkinson is zoveel meer dan trillen! Het is een hersenziekte waar je niet dood aan gaat. Je levensverwachting is bijna net zo als van mensen zónder, maar je kwaliteit van leven wordt enorm beperkt.”