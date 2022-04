Justin Bieber maakt mentale problemen bespreekbaar: ‘Jongeren leren dat er perspectief is’

,,Als ik iets geleerd hebt door de jaren heen, dan is het wel dat we allemaal onze ups en downs hebben. En dat we allemaal soms hulp nodig hebben”, liet de 28-jarige popster deze week weten in een statement. Bieber is altijd open geweest over zijn mentale gezondheid. Zo annuleerde hij vijf jaar geleden plots een tournee. ,,Ik wil dat mijn carrière overeind blijft, maar ook mijn gemoedstoestand, hart en ziel. Zodat ik de man kan zijn die ik wil zijn, de echtgenoot die ik uiteindelijk wil zijn en de vader die ik ooit wil zijn.”