Kabinet schrapt per direct de laatste coronaregels: testen en isoleren hoeft niet meer

Sherry helpt blinde en slechtzien­de mensen met dagelijkse taken via app

De 29-jarige Sherry is vrijwilliger voor ‘Be my eyes’; een app die is ontwikkeld om mensen die blind of slechtziend zijn te helpen in het uitvoeren van dagelijkse taken, door middel van videobellen. Vorige week kreeg Sherry haar eerste belletje en hielp zij een slechtziende man met het aanzetten van zijn airco. ,,Het voelde enorm goed. Ik heb iets kleins gedaan dat voor hem enorm fijn is.”