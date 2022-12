Kabinet stopt wildgroei aan fastfoodketens: ‘Gemeenten kunnen nieuwe restaurants weigeren’

Het kabinet opent de aanval op fastfood en suiker. Gemeenten krijgen een wettelijk wapen om nieuwe fastfoodrestaurants te verbieden in de buurt van scholen of in wijken waar al te veel pizzeria's, döner- en hamburgerketens zijn. Ook kindermarketing voor snoep gaat in de ban, wat het einde zou betekenen van Disneyfiguren in de supermarkten.