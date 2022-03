Kaler, dikker, platvoeten en eczeem: dit doet twee jaar corona met ons lijf

Door zeldzame ziekte zou Lauren niet ouder worden dan 20, nu is ze 24 én topfit: ‘Ik durf te dromen’

Een schok gaat door de familie als de dan 6-jarige Lauren van Dijk taaislijmziekte blijkt te hebben. Met een levensverwachting van maar 20 jaar is de angst groot dat zij geen normaal leven zou kunnen leiden. Bijna twintig jaar later heeft Lauren obstakels overwonnen en is ze personal trainer. ,,Ook met CF is nog heel veel mogelijk.”

