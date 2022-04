Kamer stemt over afschaffen collectiviteitskorting: welke gevolgen heeft dat voor de portemonnee?

Een collectieve zorgverzekering is af te sluiten bij je werkgever, de gemeente, verenigingen of belangenorganisaties. Het idee achter de collectiviteitskorting was dat als een grote groep mensen in één keer een zorgverzekering zou afsluiten, zorgverzekeraars daardoor aan de verzekerden korting kon geven op de premie.

Zoals gezegd bleek deze groepskorting achteraf een sigaar uit eigen doos. De zorgpremie werd eerst voor iedereen verhoogd, waarna een bepaalde groep verzekerden dit terugkreeg als korting. Daarnaast was het de bedoeling dat de collectiviteitskorting zou leiden tot dalende zorgkosten, nu blijkt dat die besparing niet of nauwelijks gerealiseerd is.

Niet blindstaren op korting

Met de stijgende inflatie, gasprijzen en benzinekosten, zal het voor deze groep verzekerden voelen alsof hen een korting wordt afgepakt in al zware tijden, zegt Mirjam Prins, expert zorgverzekeringen bij vergelijkingssite Independer. Het zou gaan om ongeveer 11 miljoen mensen die zich bij een collectief hebben aangesloten.

,,Maar staar je niet blind op korting”, zegt Prins. ,,Met korting op een duurdere polis kun je in sommige gevallen toch duurder uit zijn dan wanneer je een goedkopere basisverzekering afsluit.” Hoe je het afschaffen van de collectiviteitskorting gaat merken in je portemonnee ligt vooral aan wat er met de zorgpremie gaat gebeuren.

Dat de zorgpremie hoger uit gaat vallen dan voorgaande jaren lijkt onvermijdelijk. Onlangs werd bekend dat de verwachting is dat de zorgpremie met 15 euro zal stijgen, van 125 naar 140 euro per maand. Het gaat hierbij wel om de rekenpremie; een schatting van de zorgkosten die worden vergoed vanuit de basisverzekering.

De hoogte van de premie

,,Het is aan zorgverzekeraars in hoeverre zij meegaan met deze te verwachte stijging, het zou zelfs kunnen dat zij rekening houden met het afschaffen van de collectiviteitskorting, maar daar kunnen we nu nog niks over zeggen. Op Prinsjesdag maakt de regering het werkelijke bedrag bekend, waarna zorgverzekeraars op 12 november de hoogte van hun premies naar buiten brengen.”

De verwachting is dat er door het afschaffen van de collectiviteitskorting een overzichtelijker polisaanbod zal ontstaan. Bovendien wordt het allemaal wat eerlijker, is de redenering. Omdat individueel verzekerden via premieopslag meebetaalden aan de korting van collectief verzekerden.

Waar je als consument op kunt letten? ,,Kijk wat voor zorg je verwacht nodig te hebben, let goed op wat je uiteindelijk onder de streep moet gaan betalen en kies zo de voor jou beste zorgverzekering”, adviseert Prins. Tot slot is het nog goed om te weten dat het afschaffen van de collectiviteitskorting alleen opgaat voor de basisverzekering. ,,Alleen daar heeft de minister iets over te zeggen, de aanvullende verzekering valt niet onder de invloedsfeer van de overheid.” De collectiviteitskorting op de basisverzekering wordt met ingang van 1 januari 2023 afgeschaft.

