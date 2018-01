Kinderartsen slaan alarm om knoopcelbatterij

Het gaat om de ronde en platte knoopcelbatterijtjes, die vaak in afstandsbedieningen, fietslampjes en speelgoed zitten. Deze batterijen lekken een bijtend zuur dat al binnen een uur een gat in de slokdarm kan branden.



Sinds 2008 zijn hierdoor ten minste zestien kinderen in Nederland ernstig gehandicapt geraakt. Twee van hen zijn overleden. Het aantal slachtoffers ligt vermoedelijk veel hoger, zegt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).



Kinderarts Lissy de Ridder van het Erasmus MC had vorige week maar liefst drie kinderen op de operatietafel. ,,Ouders, laat niks slingeren. Nieuwe, volle batterijen zijn het gevaarlijkst”, waarschuwt zij. ,,Het zuur van de batterij vreet zich binnen een mum van tijd door de slokdarm en kan zo in de halsslagader, luchtpijp of in de aorta terechtkomen.”



Vorig jaar overleed één dreumes in het Erasmus MC aan de gevolgen, een ander raakte halfzijdig verlamd en een derde hield er een dwarslaesie aan over. Om de maand meldt zich in het Rotterdamse ziekenhuis een nieuw geval en nu zelfs drie in één week.