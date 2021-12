Klagen Nederlanders terecht over de zorg en is het in het buitenland écht beter geregeld?

In discussies over hoe de zorg beter kan, wordt vaak naar Engeland gewezen. Internist en oud-ziekenhuisbestuurder Marcel Levi en oud-minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst woonden beiden jarenlang in Engeland. Klagen Nederlanders terecht en is de zorg in het buitenland écht beter geregeld?

,,Ik had laatst een ontstekinkje aan mijn oog”, vertelt Marcel Levi, tot voor kort bestuursvoorzitter van University College London Hospitals. Met een recept van de dokter ging hij naar de apotheek. ,,Thuis kwam ik erachter dat ik niet had betaald, dus ik weer terug. Die vrouw achter de balie kwam niet meer bij van het lachen. ‘De zorgverzekeraar betaalt’, zei ze. Een paar weken later kreeg ik vanwege het eigen risico een rekening thuisgestuurd. De apotheek stuurt de rekening naar de zorgverzekeraar, die hem weer naar mij stuurt. En dat voor oogdruppels van zes euro, dat moet toch efficiënter kunnen?”

Grijsgedraaide grammofoonplaat

Klagen over de zorg doen we al jaren, is het niet over wachtlijsten, dan wel over de zorgpremie die jaar in jaar uit omhoog gaat. In het verleden stoorde Hans Hoogervorst zich er wel eens aan als in de Tweede Kamer weer die grijsgedraaide grammofoonplaat met romantische muziek te horen was over hoe de zorg in het buitenland beter is. ,,Ik woon inmiddels tien jaar in Londen en mijn ervaringen zijn anders.”

Als het om zorgverzekeringsstelsels gaat, zijn er grofweg twee smaken: publiek en privaat. ,,In een publiek stelsel zoals de National Health Service in Engeland, bepaalt de overheid alles en zorgkosten worden via belasting betaald”, legt Levi uit. Tegenhanger is een privaat systeem, zoals in de VS. ,,Iedereen moet het daar zelf maar regelen.”

Beste zorg ter wereld

Beide systemen hebben zo hun voordelen. En zo gebeurt het dat elementen uit het ene systemen in het andere worden gebruikt. Hoogervorst stond als minister aan de wieg van ons huidige zorgverzekeringsstelsel, dat in 2006 het ziekenfonds en particuliere systeem verving. Iets waar hij trots op terugkijkt. ,,Het is beter dan wat we hadden. In vrijwel alle onafhankelijke onderzoeken behoort het Nederlandse systeem tot de besten ter wereld.”

Perfect is het niet, erkent de oud-VVD-politicus. ,,Daarvoor lopen de belangen te veel uiteen: we willen goede zorg en we willen dat iedereen goed verzekerd is, maar we willen er niet teveel voor betalen.” Het voordeel van het Nederlandse systeem is dat de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. ,,Artsen zorgen voor een goede zorg, zorgverzekeraars voor een scherpe premie.” Nederland is honderd keer beter dan de VS en ook ten opzichte van Europese landen kunnen we tevreden zijn. ,,In Griekenland moet je met een zak zwart geld naar de dokter om geholpen te worden.”

Surrogaat marktsysteem

Het Nederlandse systeem is op papier aardig, maar in de praktijk is het een surrogaat marktsysteem dat slecht werkt, vat Levi samen. ,,De minister bepaalt wat er vanuit de basisverzekering wordt vergoed en verzekeraars mogen niemand weigeren. Omdat de macht bij de zorgverzekeraars ligt, worden er geen besluiten genomen. Zorgverzekeraars roepen mooie dingen, maar als het op contracteren aankomt zetten ze met z’n allen niet door. Ze zouden moeten zeggen: we contracteren bepaalde behandelingen niet meer in stadje X en Y, omdat daar te weinig behandelingen worden uitgevoerd. Ziekenhuizen die dat vaker doen zijn beter. Laat ik maar geen namen noemen, maar dan zegt een van die zorgverzekeraars: bij ons wordt het wél vergoed, hoor. Daar schiet niemand wat mee op.”

Dat wil volgens Levi niet zeggen dat het Engelse systeem beter is. ,,In het Engelse systeem is duidelijk wie de baas is en wie wat regelt. Daarmee is het ook een democratische moloch. Ik dacht op een gegeven moment: gaan jullie ook de kleur van de paperclips bepalen?” Vanwege die eigenschappen zei Hoogervorst eens dat de NHS na het Chinese Volksleger de grootste werkgever ter wereld is. Zo’n staatsoperatie, daar moet je toch niet aan denken, vond Hoogervorst toen hij net in Engeland woonde. ,,Hans is een superaardige man”, zegt Levi. ,,Maar in Nederland heeft hij nooit echt een ziekenhuis van binnen gezien, laat staan in Engeland.”

Dat zal hem verbazen, zegt Hoogervorst. Al is de onlangs gepensioneerde voorzitter van de in Londen gevestigde IASB (International Accounting Standards Board) in tien jaar tijd positiever over de NHS gaan denken. ,,Je ziet in Nederland aan de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank hoe moeilijk het is om grote overheidsinstanties goed te laten functioneren. Ik ben onder de indruk hoe goed de staatsgeleide NHS werkt.”

Terug naar het ziekenfonds

Er valt een hoop op het zorgstelsel af te dingen, maar moeten we terug naar het ziekenfonds? Beiden zeggen resoluut nee. ,,Een stelselwijziging is alleen goed voor partijen als Deloitte en KPMG”, zegt Levi. ,,Het beeld van het ziekenfonds is geromantiseerd.” Hoogervorst: ,,Als je nooit een rekening ziet, omdat de zorg via de belasting wordt gefinancierd, leef je snel in de illusie dat zorg gratis is.”

Levi geloof niet in goede of slechte systemen, wel in palletjes die goed of slecht kunnen staan. ,,In het huidige stelsel kunnen we zaken beter regelen.” Wat zou Levi veranderen als hij minister van Volksgezondheid zou zijn? Een antwoord op een hypothetische vraag, benadrukt hij. Levi is hoogleraar en sinds eerder dit jaar voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Olifant in de kamer

,,De olifant in de kamer is het personeelsprobleem in de zorg. Daar moet je als toekomstige minister echt iets mee. Het eigen risico van 385 euro is rondpompen van geld; als een behandeling of medicijn goedkoper is dan 50 euro, betaal het dan lekker zelf. Zeker voor mensen die dat ook kunnen.” Op vlak van preventie heeft Levi vertrouwen in een suikertaks, die inmiddels door kabinet-Rutte 4 is aangekondigd. ,,Ik heb in de Verenigde Staten gezien dat het werkt.”

Hoogervorst verhuist binnenkort terug naar Nederland, maar hij zit niet te wachten op een telefoontje uit Den Haag. Wel ziet ook hij mogelijkheden om het huidige zorgstelsel te verbeteren. ,,De coronacrisis heeft laten zien dat het Nederlandse stelsel wat ic-bedden betreft iets te efficiënt is. Laten we ervan leren dat het iets ruimer moet.”

