Klimaatverandering bedreigt onze gezondheid: ‘Misschien wel grootste ramp van deze eeuw’

Lieve Debby: ‘Niets staat mij leuk, ik zie op tegen de strandva­kan­tie’

Debby Gerritsen weet raad als het gaat over de liefde, lust en het leven. Ginny (24) is de laatste tijd aangekomen en past niet meer in haar kleren. Daarom ziet ze op tegen haar komende strandvakantie.