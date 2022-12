Koorts, snottebellen, hoesten, spugen; het wemelt van de zieken

Overgeven, oorontstekingen, koorts, donkergroene snottebellen; daags voor pakjesavond liggen nogal wat kinderen ziek op bed. Wat is er aan de hand? ,,Het rs-virus is een epidemie.’’

Vooral bij veel gezinnen met jonge kinderen is het raak: snottebellen, koorts, overgeven, diarree. Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat er allerlei virussen oprukken. Het rs-virus is nu officieel een epidemie. ,,Het hele patroon zoals we dat voor Covid kenden, is verstoord. Eigenlijk zien we het hele jaar al wat rs, maar nu zien we een heel duidelijke stijging”, vertelt RIVM-viroloog Adam Meijer.

Jonge kinderen hebben de meeste klachten van het virus. Zij hebben nog nauwelijks afweer, waardoor ze ernstig ziek kunnen worden. Een deel belandt met benauwdheid in het ziekenhuis, dat aantal groeit momenteel. Ook kwetsbare ouderen kunnen flink beroerd zijn van het rs-virus.

Zusje van rs

Het RIVM ziet ook een opleving van het humaan metapneumovirus (hMPV), een zusje van rs. De klachten zijn nagenoeg hetzelfde, maar voornamelijk wat oudere kinderen (in vergelijking met rs) kunnen behoorlijk ziek worden door dit virus.

Zowel het rs- als hMPV-virus is relatief vroeg in opmars voor de tijd van het jaar. Normaliter worden veel mensen twee tot drie weken later ziek. ,,Het is koffiedik kijken of het aantal besmettingen ook groter wordt, doordat veel mensen tijdens de pandemie niet ziek zijn geweest. Dat moeten we echt afwachten”, aldus Meijer.

Maar de verkoudheidsklachten en het lamlendige gevoel kunnen ook komen door het rhinovirus. ,,Het aantal besmettingen ligt al langere tijd hoog. Daar kan je best een paar weken last van houden, vooral van een aanhoudende hoest”, weet Meijer. Overigens vallen ook volwassenen uit door het rhinovirus, soms met verhoging of koorts.

Tweede of derde virus

Maar kan je eigenlijk meerdere luchtwegvirussen tegelijkertijd krijgen? Vaak niet, zegt Meijer. ,,Door een virus wordt je afweer geactiveerd en daardoor kunnen een tweede of derde virus moeilijk binnenkomen.” Al ligt dat voor jonge kinderen nét weer anders. ,,Hun afweer is meestal nog niet zo goed, waardoor zij regelmatig met meerdere virussen in het lichaam rondlopen.”

De échte griep, influenza, circuleert in Nederland nog nauwelijks. Terwijl in andere Europese landen al wél een griepepidemie is ontstaan. Bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Griekenland en Spanje zijn al veel mensen door de griep geveld.

Naast alle luchtweginfecties gaan er ook nog buikvirussen rond: het rota- en norovirus. Dat laatste virus wint momenteel terrein. Meijer: ,,Als dat rondgaat op bijvoorbeeld school of in een verpleeghuis kan het zich snel verspreiden.”

