Laatste hoop van Inti (3) is gevestigd op experimentele medicatie: 'Dat zou zoveel schelen’

lezersvraag Is het raar dat ik orale seks fijner vind dan penetratie?

Voor mannen is penetratieseks misschien wel het fijnst, maar geldt dat ook voor vrouwen? Orale seks zou best ook eens het hoofdgerecht van een vrijpartij mogen zijn, zegt seksuoloog Minke de Boer naar aanleiding van de vraag van een vrouwelijke lezer: ‘Is het raar dat ik orale seks fijner vind dan penetratie?’ In deze rubriek beantwoorden onze deskundigen iedere week een lezersvraag over relaties, gezondheid, voeding en andere onderwerpen.