Laatste wens van doodzieke Marleen (48) komt uit, tóch nog een bruidsjurk dragen: ‘Dit ontroert mij’

Zo voorkom je wagenziek­te, zonnesteek en nog acht andere vakantie­kwa­len

18 juli Op vakantie kun je klachten krijgen waar je thuis nooit last van hebt. Ontwenningsverschijnselen van een cafeïneverslaving ­bijvoorbeeld, of een te laag zuurstofgehalte in je bloed als je in de bergen verblijft. Wat kun je ertegen doen?