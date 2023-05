Lieve Debby: 'Ik ben getrouwd maar heb ook seks met mannen’

Lieve Debby: ‘Sinds mijn vriendin een relatie heeft, heeft ze geen tijd meer voor mij’

Sinds de vriendin van de gescheiden Karin (55) een vriend heeft, heeft ze in het weekend geen tijd meer om samen iets leuks te doen of te sporten. In de rubriek Lieve Debby geeft Debby Gerritsen antwoord over de liefde, lust en het leven.