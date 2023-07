Lieve Debby: ‘Ik ben verliefd op de vriend van mijn dochter. Ik wil het niet, maar ik kan er niets aan doen’

Dankzij stichting No Guts No Glory kon zieke Marijn naar Pinkpop: ‘Bij Goldband zelfs podium op’

Nadat haar broer overleed, besloot Ellen Gerritsen (45) zijn stichting ‘No Guts No Glory’ voort te zetten. Met deze stichting wil ze muzikale wensen van mensen met kanker werkelijkheid laten worden. Zo kwam de droom van Marijn (42) dankzij de stichting uit: tijdens Pinkpop met Goldband op het podium te staan. ,,Ik was even niet bezig met ziek zijn. Het draaide echt alleen maar om de muziek.”