Lieve Debby: ‘Waar zijn toch de leuke single mannen voor de 50-plusvrouw?’

Caro (52) kreeg twee keer een psychose: ‘Ik dacht dat er iemand voor de deur stond om me neer te schieten’

Caro had in korte tijd twee keer een psychose. Bij de laatste keer brak ze haar enkels omdat ze in paniek uit het raam sprong. Bij een psychose verliest iemand het contact met de gedeelde werkelijkheid met de mensen om zich heen, legt klinisch psycholoog en psychotherapeut Tonnie Staring uit. ,,Een psychose is complex en staat nooit op zichzelf.’’ Wat zijn triggers voor een psychose, en hoe is deze stoornis te behandelen?