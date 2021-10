Linda (27) voelt zich al vijf jaar opgesloten, slaapt jaren op de bank en is eenzaam: ‘Het is een hel’

Dertien operaties aan bovenlip en gehemelte, maar het heeft Anja (55) gevormd: ‘Juíst het tegendeel bewijzen’

6 oktober Als kind noemden ze haar ‘de centenzoeker’. Anja Jonkers liep altijd over straat met de blik naar de grond gericht. Ze keek de ander niet graag in de ogen. Ze vond het ook niet prettig onderzoekend te worden bekeken. Anja Jonkers werd geboren met een schisis, in de volksmond beter bekend als een hazenlip.