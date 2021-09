Linda Hakeboom vlogt over haar ziekte: ‘Wil me niet terugtrekken in een donker hoekje’

Bootcampen werd door corona een stuk populair­der: 'Mensen zijn gaan nadenken’

28 augustus HEEZE/WASPIK - Sporters die zich op een parkeerplaats opdrukken, een helling oprennen of in het park in de weer zijn met touwen. In bijna elke stad of dorp zijn groepjes te zien die aan het bootcampen zijn. Waarom is het zo populair?