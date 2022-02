Lisa (15) wast haar handen niet, maar schrobt ze tien keer per dag met een borsteltje

Door immuunziek­te SLE was Lesley (29) er bijna niet meer: ‘De arts vroeg ons afscheid van haar te nemen’

Ze was model, visagiste, student en werkte ook in een snackbar. Nu is het de vraag wat Lesley van Helden (29) met de auto-immuunziekte SLE wél en níet meer kan doen. De Dordtse heeft besloten om niet langer het perfecte plaatje te delen, maar het échte leven van een jonge vrouw met een chronische ziekte. ,,Het bijna dood zijn heeft me veranderd, maar ik probeer positief te blijven.’’

10 februari