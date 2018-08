Man scoort met steun tijdens bevalling

Het onderzoek naar hoe vrouwen terugkijken op de bevalling is gedaan op initiatief van het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis, dat hierbij de hulp inriep van het online informatieplatform 24Baby. Dat zorgde voor 3500 respondenten, verspreid over heel Nederland.



Het beeld dat de man bij de bevalling een sta-in-de-weg is, die er maar een beetje bij hangt, moet naar aanleiding hiervan flink worden bijgesteld. Eén van de uitkomsten van het onderzoek is dat vrouwen die in het ziekenhuis zijn bevallen (het merendeel) de steun van hun partner hoog waarderen. 56 procent geeft de partner een dikke 10. Van de minderheid die thuis beviel, waardeert 49 procent zijn (of haar) steun met een 10.

Vadderrol

Verloskundige Anne Bedaux - die in Nederland mede een vernieuwende manier van werken door verloskundigen heeft geïntroduceerd, waarbij veel aandacht is voor de vaderrol - is niet verbaasd. ,,In deze tijd is het vrij gebruikelijk dat de partner erbij is. Vrouwen vinden dat fijn, het steunt ze. Want je partner kent je het beste en het is degene met wie je samen ouder gaat worden.’’



Bedaux is in Nederland een van de eerste verloskundigen die getraind is in het uit Amerika overgewaaide 'sensoring pregnancy'. Daarbij komen stellen niet individueel bij de verloskundige, maar in een groep. En niet voor een consult van een kwartiertje, maar van twee uur. Zo zijn de ouders beter voorbereid is het idee. Zeker ook de vader. ,,Die krijgt veel aandacht.’’

Quote In deze tijd is het vrij gebruike­lijk dat de partner erbij is

Persoonlijk

Hoe de steun er precies uit moet zien, komt in de vragenlijst niet aan bod. Die is ook heel persoonlijk, weet Linda Kops, verloskundige bij de praktijk In ’t Wateringse in Wateringen. Het beste dat de aanstaande vader voor zijn partner kan doen is simpelweg ‘voldoen aan haar behoefte’, weet Kops. ,,Dat hij meepuft of zegt: schat, wat doe je dat goed. Dat zij het gevoel heeft dat hij er is.’’



De gouden tip van de Delftse vader Richard Vlasveld (38) die hoge ogen gooide bij zijn pas bevallen vrouw, is: ,,Laat alles uit je handen vallen zodra het begint. Ga weg van je werk. Ik heb direct alles afgezegd. Het feestje gaat nu beginnen, zei ik. Voor je vrouw is het fijn dat je niet met andere dingen bezig bent.’’

