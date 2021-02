Marie-Claire vond rust door te mediteren: ‘Je leven wordt letterlijk lichter’

Leon (59) stapt elk jaar over van verzeke­raar: ‘Het is een half uurtje werk’

28 december Zit je nog wel goed bij je huidige zorgverzekeraar? Ben je voldoende verzekerd of juist ‘oververzekerd’? Slim om na te gaan, want de verschillen in premies nemen toe, maar leuk is anders. Leon van Wijk (59) stapt ieder jaar over. Ook helpt hij zijn kinderen daarbij. ,,Het blijft ieder jaar toch een beetje wikken en wegen wat je wilt verzekeren en wat niet.”