Meer long- en hoofdhalskanker in wijken waar bewoners minder te besteden hebben

Geen verplichte drie zoenen meer tijdens oud en nieuw: ‘Na corona doen we het anders’

Na twee jaar op afstand mochten we elkaar deze kerstdagen weer ouderwets begroeten. Of nou ja, ouderwets? Niet helemaal, want de drie zoenen lijken compleet uit het plaatje te zijn verdwenen. Liever een knuffel of bovenhands handjeklap. De etiquette is veranderd en zelfs tijdens oud en nieuw, het grootste kusfeest van het jaar, mag het dit keer anders.

27 december